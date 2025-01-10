Синоптик Леус: так мало снега в Москве 10 января в XXI веке бывает раз в 5 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ в пятницу, 10 января, составила 4 сантиметра. Так мало снега в этот день в XXI веке бывает лишь раз в 5 лет, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, таяние снега происходит на фоне оттепели и дождей, которые накрыли столицу. При этом нынешняя высота снежного покрова составляет всего 16% от климатической нормы этого дня, подчеркнул Леус.

Он также отметил, что серьезных снегопадов в ближайшее время не прогнозируется. На фоне таких погодных условий к середине января высота снежного покрова в Москве сохранится на уровне 1–3 сантиметров при норме в 27 сантиметров.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снег в некоторых районах Москвы может полностью растаять до конца текущей недели. Однако спустя некоторое время высота снежного покрова вновь начнет увеличиваться, счел специалист.

