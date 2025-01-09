Синоптик Вильфанд: снег в некоторых районах Москвы может растаять до конца недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снег в некоторых столичных районах может полностью растаять до конца текущей недели, заявил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, снежный покров будет постепенно уменьшаться из-за теплого воздуха и прогнозируемого дождя. В некоторых местах высота снега будет составлять один сантиметр, однако потом она начнет увеличиваться.

В данный момент на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет пять сантиметров, добавил Вильфанд.

Среда, 8 января, стала самым теплым днем с начала зимы, рассказал ранее синоптик Михаил Леус. По данным метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до 4,6 градуса. На Балчуге была зафиксирована температура 5,1 градуса.

Январь в Москве прогнозируется теплее климатической нормы, сказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Она отметила, что периоды оттепели будут сменяться короткими паузами относительно морозной погоды.

При этом до конца месяца модели не показывают, чтобы температура в столичном регионе была ниже минус 10 градусов в ночное время, подчеркнула специалист.