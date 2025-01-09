В Москве усилен контроль на реках и водоемах из-за оттепели

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Спасатели в Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Среда, 8 января, стала самым теплым днем с начала зимы, рассказал ранее синоптик Михаил Леус. По данным метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до 4,6 градуса. На Балчуге была зафиксирована температура 5,1 градуса.

Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий. Из-за потепления лед на водной акватории меняет структуру, поэтому выходить на него крайне опасно, предупредил Бирюков. Он призвал горожан быть аккуратными, а также следить за детьми и домашними животными во время прогулок около воды.

Заммэра отметил, что в городе регулярно замеряют толщину льда в акватории Москвы-реки и на внутренних водоемах. Под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

Спасатели круглосуточно проводят патрулирование водных акваторий на судах на воздушной подушке. Всего в работе задействованы более 25 единиц такой техники. Этот транспорт может передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час, кроме того, он укомплектован необходимыми средствами спасения, добавил Бирюков.

Ранее сотрудники МЧС спасли 9-летнего мальчика, который провалился под лед в реке Смородинке в Москве. По данным оперативных служб, спасатели вовремя приехали на место и вытащили ребенка.