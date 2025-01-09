Синоптик Леус: среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Среда, 8 января, стала самым теплым днем в столице с начала зимы. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в телеграм-канале.

Согласно данным метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до 4,6 градуса выше нуля, отметил синоптик. Тем временем в центре города, на Балчуге, была зафиксирована температура 5,1 градуса.

"Уже в пятницу в регионе начнется следующая волна тепла, которая в субботу достигнет своего максимума с примерно такими же температурами", – уточнил Леус.

Между тем облачная погода, преимущественно без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 9 января. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики указывали, что ситуация с оттепелью в столице сохранится в столичном регионе до конца недели, так как воздушные массы перемещаются уже не с юга, а с северного побережья Африканского континента. Все изменится 12 января, когда температура начнет возвращаться в норму.