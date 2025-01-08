Синоптик Вильфанд: отрицательная температура ожидается в Москве с 13 января

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В центре европейской части России ожидается понижение температуры воздуха с начала следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сильных морозов не прогнозируется. Воскресенье, 12 января, будет переходным днем, когда ночные температуры будут отрицательными.

"От нуля до минус 5 градусов, а днем – около нуля. Переход к отрицательным значениям температуры только в понедельник, когда будет и ночью, и днем минус 2–7 градусов", – приводит ТАСС слова Вильфанда.

При этом, добавил синоптик, прогнозируется комфортная погода с температурой примерно на 3 градуса выше нормы.

Между тем в первые рабочие дни января, 9-го и 10-го числа, в столице ожидаются гололедица и температура выше нормы от 6 до 7 градусов. Ветер прогнозируется до 11 метров в секунду. 10 января дневные показатели составят от 1 до 3 градусов тепла, но ночью будет от минус 2 до 0 градусов.