Температура выше нормы и гололедица ожидаются в Москве в первые рабочие дни января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первые рабочие дни января 2025 года, 9-го и 10-го числа, в Москве ожидаются гололедица и температура выше нормы от 6 до 7 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Ветер прогнозируется до 11 метров в секунду, на обдуваемых участках подстилающей поверхности будут формироваться условия для гололедицы", – сказал он.

До этого, 8-го числа, температура днем будет в районе 0–2 градусов тепла. Уже в пятницу, 10 января, дневные показатели составят от 1 до 3 градусов тепла, но ночью будет от минус 2 до 0 градусов.

Ранее синоптики указывали, что ситуация с оттепелью в столице сохранится в столичном регионе до конца недели, так как воздушные массы перемещаются уже не с юга, а с северного побережья Африканского континента. Все изменится 12 января, когда температура начнет возвращаться в норму.

