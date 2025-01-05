"Фобос": арктическое вторжение ожидается в Москве к середине января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арктическое вторжение ожидается в Москве к середине января. Об этом сообщается на портале центра погоды "Фобос".

"Потепление, которое на Рождество прорвется в Центральную Россию, окажется довольно затяжным. И только в середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, так что средняя температура станет ниже многолетних значений", – подчеркнули синоптики.

В конце января в столицу придут атлантические погодные процессы, из-за чего в город вернется теплая аномалия.

"С более теплой нежели обычно погоды стартует на Русской равнине и февраль", – говорится в сообщении.

Минувшая ночь в столице оказалась самой холодной с начала года. На базовой метеостанции ВДНХ термометр показал минус 5,6 градуса, на метеостанции Балчуг – минус 4,5, в Тушино – минус 6,8. При этом предстоящей ночью температура в столице опустится до минус 4–7 градусов, в Подмосковье же до минус 3–8 градусов.

Между тем температура в рождественскую ночь в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, однако уже утром на следующий день в столицу придет оттепель. Значения поднимутся до плюс 6 градусов.

По предварительным данным, в первый рабочий день, 9 января, в Москве также будет положительная температура, осадков не ожидается.

