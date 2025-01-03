Синоптик Вильфанд: оттепель придет в Москву после рождественской ночи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в рождественскую ночь в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, однако уже утром на следующий день в столицу придет оттепель. Значения поднимутся до плюс 6 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, температура ночью 4, 5 и 6 января составит от минус 7 до минус 5 градусов. В некоторых районах области она опустится до минус 10 градусов. В течение двух дней будет идти снег.

"Рождественская ночь вполне комфортная. Ночные температуры минус 3 – минус 8, но это вообще такой температурный режим, который и бодрит, и позволяет колядовать на улице и в домах. В общем, не холодно, но в то же время отрицательная температура", – подчеркнул синоптик.

По предварительным данным, в первый рабочий день, 9 января, в Москве также будет положительная температура, осадков не ожидается, добавил метеоролог.



Между тем в Москве за 2024 год выпало 688 миллиметров осадков – 97% от климатической нормы. В целом год оказался на 1,7 градуса теплее многолетних значений, он также занял второе место по теплу после 2020-го. Самая высокая температура зафиксирована на метеостанции ВДНХ 20 декабря – тогда воздух прогрелся до 3,5 градуса. Самая холодная ночь пришлась на 19 декабря, когда температура понизилась до минус 16,6 градуса.

