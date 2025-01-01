Синоптик Позднякова: в Черустях высота снежного покрова увеличилась до 16 сантиметров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова в Черустях на востоке Подмосковья увеличилась до 16 сантиметров. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

В целом в Москве и области выпало от 4 до 6 миллиметров осадков 31 декабря, что сказалось на высоте снежного покрова. Так, на ВДНХ его высота увеличилась на 5 сантиметров, достигнув 11 сантиметров к утру 1 января, обратила внимание синоптик.

"На Балчуге снега 10 сантиметров, в МГУ – 15 сантиметров", – отметила Позднякова.

Между тем 1 января в столице прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождь, а также гололедица. Скорость ветра юго-западного направления может достигать 17 метров в секунду. Осадки сохранятся до 21:00. Однако, по данным комплекса городского хозяйства, городские службы продолжают следить за состоянием дорог и проводят необходимые работы в зависимости от погодных условий.