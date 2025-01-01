В Москве ожидаются мокрый снег, гололед и усиление ветра до конца дня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столице прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождь, а также гололедица. Скорость ветра юго-западного направления может достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России.

Осадки сохранятся до 21:00 1 января, о чем предупреждают синоптики Росгидромета. Однако, по данным комплекса городского хозяйства, городские службы продолжают следить за состоянием дорог и проводят необходимые работы в зависимости от погодных условий.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – добавили в комплексе.

Между тем атмосферное давление может упасть в Москве до 728 миллиметров ртутного столба 1 января – на 20 миллиметров ниже нормальных значений. Таким образом, сложатся неблагоприятные погодные условия для метеозависимых людей.

В начале 2025 года температура в столице превысит норму на 4–5 градусов. Так, в ночные часы 1 и 2 января температурные показатели будут в пределах от минус 2 до минус 5 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов.