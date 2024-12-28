Атмосферное давление упадет в Москве до 728 мм ртутного столба к 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Атмосферное давление может упасть в столице до 728 миллиметров ртутного столба к 1 января – на 20 миллиметров ниже нормальных значений, предупредила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Благодаря усилиям западного антициклона 29 и 30 декабря атмосферное давление сохранится высоким – 757–755 миллиметров ртутного столба, но к 31 декабря синоптическая ситуация изменится: над Баренцевым морем окажется очень глубокий циклон. Это приведет к резкому падению давления в Москве", – объяснила она.

Таким образом, сложатся неблагоприятные погодные условия для метеозависимых людей, добавила эксперт.

При этом погода в Москве в новогоднюю ночь будет "сказочной", сообщил ранее синоптик Роман Вильфанд. Он также уточнил, что 1 января в столице прогнозируется отрицательная температура, но выше климатической нормы.

Первые 20-градусные морозы придут в город 8 или 9 января, считает, в свою очередь, синоптик Александр Шувалов.

