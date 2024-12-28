Снег и гололедица сохранятся в Москве в последние дни декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В преддверии Нового года в Москве наступила оттепель. В связи с этим в последние дни 2024 года в городе сохранится облачность, прогнозируется небольшой снег, а на дорогах возможна гололедица, передает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 28 декабря, температура воздуха в городе будет варьироваться от 1 до минус 1 градуса. При этом существенных осадков не ожидается.

На следующий день, в воскресенье, 29 декабря, температура будет сохраняться у отметок от минус 1 до 1 градуса выше нуля. В городе также могут пройти осадки.

В понедельник, 30 декабря, в столице вновь пройдет небольшой снег. При этом ветер станет сильнее и достигнет 10 метров в секунду. Температура воздуха в дневное и ночное время будет сохраняться в диапазоне от 0 до 2 градусов.

Снег продолжится и во вторник, 31 декабря. Днем и в новогоднюю ночь будет чуть холоднее, чем ранее. Температура будет варьироваться от 1 до минус 4 градусов. В ночное время в Москве будет дуть сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Новый, 2025 год начнется в Москве с прохлады. В среду, 1 января, в дневное и ночное время температура будет находиться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов. При этом прогнозируется небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание, что погода в Москве в новогоднюю ночь будет "сказочной". Он также уточнил, что 1 января в столице прогнозируется отрицательная температура, но выше климатической нормы.