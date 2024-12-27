Синоптик Вильфанд: до минус 6 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь

27 декабря, 13:48Общество
Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов
Морозы до минус 6 градусов и небольшой снег без ветра ожидаются в Москве в новогоднюю ночь. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает Агентство "Москва".
"Сказочная погода", – отметил синоптик.
По его словам, температура 31 декабря станет постепенно меняться. Она окажется в диапазоне от минус 4 до 1 градуса. В новогоднюю ночь похолодает, но сильных морозов не будет, отметил он.
Вильфанд уточнил, что 1 января в столице прогнозируется отрицательная температура, но выше климатической нормы.
В свою очередь, синоптик Александр Шувалов рассказал, что первые 20-градусные морозы придут в город 8 или 9 января. Следующий год начнется с небольшого мороза, который продержится до 3 января.
Затем в Москву придет оттепель, а 5-го числа "морозы начнут брать верх".
"Атмосфера": минус 2 градуса ожидается в Москве вечером 27 декабря