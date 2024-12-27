Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве до 6 января продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Период предупреждения – с 19:00 27 декабря до 02:00 6 января. Местами на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Облачная погода, туман и мелкая морось ожидаются в столице в пятницу, 27 декабря. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, по области – от минус 2 до 2 градусов.

Ранее специалисты предположили, что текущая последняя неделя года в Москве будет теплой и без существенных осадков. В ночь на Новый год морозов также не ожидается.