27 декабря, 09:01Общество
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Москве до 6 января продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"Период предупреждения – с 19:00 27 декабря до 02:00 6 января. Местами на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.
Облачная погода, туман и мелкая морось ожидаются в столице в пятницу, 27 декабря. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, по области – от минус 2 до 2 градусов.
Ранее специалисты предположили, что текущая последняя неделя года в Москве будет теплой и без существенных осадков. В ночь на Новый год морозов также не ожидается.
На праздничной неделе в Москве сохранится облачная погода и гололедица