Синоптик Позднякова: до 106% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 106% от месячной нормы осадков выпало в Москве по истечении первых двух декад декабря, рассказала в своем телеграм-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Так, количество осадков, зафиксированное на метеостанции ВДНХ, составило 48,4 миллиметра, что соответствует 78% от нормы. При этом самый высокий снежный покров сформировался там во вторник, 17 декабря. В тот день высота снега достигла 21 сантиметра, отметила специалист.

Максимально большие сугробы были зафиксированы на метеостанции в Тушине. Показатель составил 28 сантиметров. На территории Московской области высота снега была близка к 30 сантиметрам.

При этом снег накроет Москву и область и в новогоднюю ночь. Кроме того, в столице вернутся морозы. Однако они будут слабыми, около 3–5 градусов ниже нуля.