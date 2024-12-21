Синоптик Вильфанд: температура воздуха в Москве превысит норму на 3–7 градусов в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в выходные дни в Москве будет превышать норму на 3–7 градусов, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу температура днем в Москве будет примерно на 7 градусов выше нормы, и теплая погода будет продолжаться, потому что 22 декабря значения на 3–4 градуса превысят норму. Связано это с выносом очень теплых воздушных масс с юго-запада, ничего с этим не поделаешь, но если быть более конкретным, это означает, что наступила оттепель", – объяснил специалист.

Так, в субботу, 21 декабря, в столице прогнозируется 1–3 градуса выше нуля. На этом фоне повысится давление и будет часто появляться солнце. При этом в городе не ожидается ветра и сильных осадков.

Однако в этот день в Москве сохранится заметная гололедица, связанная с повышением температуры. По прогнозам, в субботу в столице пройдет небольшой дождь и выпавшие осадки будет подмерзать, а снег будет таять. При этом уже ночью на фоне понижения температуры все это начнет вновь замерзать.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, в Москве ожидается от минус 4 до минус 6 градусов, по области температура понизится до минус 8 градусов. В дневное время столбики термометров покажут от минус 1 до минус 3 градусов.

Вместе с тем теплая погода прогнозируется и в ночь на 1 января. Причиной для этого станет мощный циклон, который придет в столицу из Европы. Так, 31 декабря ожидаются небольшие минусовые температуры, а 1 января уже возможны плюсовые значения.