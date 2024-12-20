Гололед образовался в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве образовался гололед толщиной 1–3 миллиметра в ночь на 20 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, ночью на территории Европейской России наблюдалась зона гололедных явлений, то есть гололедов и ледяных дождей. Она связана с теплым атмосферным фронтом.

"В Москве гололеды отметила метеостанция МГУ, а также метеостанции аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. В Подмосковье гололеды наблюдались в Волоколамске, Ново-Иерусалиме, Подмосковной, Коломне и Черустях", – сказал Леус.

Как он отметил, гололедные явления сохранятся до момента перехода температуры в зону положительных значений. В столице это ожидается в течение ближайшего часа-двух, добавил синоптик.

В свою очередь, в Дептрансе заявили, что в Москве 20 декабря ожидается ледяной дождь.

"В связи с предновогодним ростом числа поездок за подарками вечерний разъезд сегодня начнется раньше обычного. Движение будет затруднено в центральной части города, на ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров", – отметили в ведомстве.

В департаменте рекомендовали горожанам для экономии времени в пути использовать общественный транспорт.

Между тем оранжевый уровень опасности был объявлен в Москве из-за ледяного дождя. Предупреждение будет действовать до 18:00 20 декабря. В Московской области тем временем объявлен желтый уровень опасности.

Кроме того, системы жизнеобеспечения столицы работают штатно на фоне перепадов температуры. В настоящее время под особым контролем городских служб находится соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения.