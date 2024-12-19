Системы жизнеобеспечения Москвы штатно работают на фоне перепадов температуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно на фоне перепадов температуры, заявила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства в телеграм-канале.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в настоящее время под особым контролем городских служб находится соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения. По его словам, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов круглосуточно дежурят. Сейчас все системы жизнеобеспечения столицы работают штатно, сбоев не допущено.

Также сотрудники ПАО "МОЭК", учитывая прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления. Все системы ресурсоснабжения Москвы имеют необходимый резерв мощности, уточнили в пресс-службе.

Между тем в столичном регионе до 10:00 21 декабря продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

Кроме того, на фоне 20-градусных морозов минувшей ночью в Москве и Подмосковье выпали ледяные иглы. Как отметил синоптик Евгений Тишковец, это редкое атмосферное явление иногда называют алмазной пылью или осадками ясного неба. Речь в данном случае идет о твердых осадках, выпадающих из высоких перистых облаков в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе.