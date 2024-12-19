Световые столбы появились утром 19 декабря в небе над Москвой и Подмосковьем

Фото: Москва 24

Жители Москвы и Подмосковья утром 19 декабря стали свидетелями световых столбов в небе, передает телеграм-канал "Москва с огоньком".

Такое явление зачастую можно увидеть в холодных арктических регионах, когда свет отражается от плоских кристаллов льда в воздухе вблизи поверхности Земли. На кадрах, опубликованных в Сети очевидцами, заметны полосы белого, голубого и синего света.

Причиной возникновения подобных столбов в Московском регионе стали сильные морозы, которые зафиксированы в ночь на 19 декабря. По словам синоптиков, в Москве температура воздуха местами опускалась до минус 18,5 градуса, а в Подмосковье – 20-градусные морозы. Такие морозы характерны для Тюмени, Омска, Томска, Новосибирска или Красноярска.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал эти показатели самой низкой температурой в текущем сезоне. До конца года таких морозов больше не будет, уточнил он.

