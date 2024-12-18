Синоптик Вильфанд: ледяной дождь ожидается в Москве 20 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве 20 декабря прогнозируется ледяной дождь. Температура воздуха днем может доходить до плюс 3 градусов, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу минимальные температуры ночью в Москве будут в диапазоне от минус 3 до минус 5, но дневные температуры уже будут положительные, наступит очень хорошо выраженная оттепель – плюс 1–3 градуса", – сказал Вильфанд.

Он отметил, что из-за ледяного дождя возможна сильная гололедица. В субботу, 21 декабря, также ожидается оттепель. Температура воздуха днем составит от минус 2 до плюс 3 градусов, пояснил синоптик.

"В последующем, в воскресенье и понедельник (22 и 23 декабря. – Прим. ред.) нормальная зимняя погода: ночью минус 4–9, днем – минус 1–6. Это соответствует норме", – заключил Вильфанд.

Между тем облачная погода с прояснениями и местами небольшим снегом прогнозируется в Москве в среду, 18 декабря. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов мороза.

Температурные качели прогнозируются до конца недели. В ночь на четверг, 19 декабря, столбики термометров могут опуститься до минус 16 градусов.