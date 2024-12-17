Синоптик Леус: температура в Москве 31 декабря составит до минус 6 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в Москве днем 31 декабря составит от минус 1 до минус 6 градусов, а в новогоднюю ночь она достигнет минус 7 градусов. При этом вероятность осадков оценивается в 60–65%, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, жителей и гостей столицы ожидают трескучие никольские морозы 19 декабря, однако уже 20-го числа Московский регион окажется в мартовской оттепели.

"Через несколько дней вновь начнутся морозы, а затем вернется оттепель, но на этот раз амплитуда колебаний будет заметно меньше. Эта оттепель закончится на католическое Рождество", – написал синоптик.

Как подчеркнул метеоролог, на Новый год придется отрицательная фаза температурных колебаний, при этом прогноз за минувшую неделю почти не изменился.

Высота снежного покрова на территории Москвы увеличилась до 17–18 сантиметров. При этом максимально большие сугробы сформировались на метеостанции в Тушине – 28 сантиметров. На территории Московской области высота снега приравнивается к 30 сантиметрам.

На фоне осадков в Москве и области автомобилистов призвали избегать резких маневров на дорогах. Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

