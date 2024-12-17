Высота снежного покрова в Москве достигла 28 см

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высота снежного покрова на территории Москвы увеличилась до 17–18 сантиметров. При этом максимально большие сугробы сформировались на метеостанции в Тушине – 28 сантиметров, рассказал в беседе с "Интерфаксом" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, по данным синоптика, на территории Московской области высота снега приравнивается к 30 сантиметрам. Такое количество осадков было зафиксировано в Клину. В Дмитрове снежный покров вырос до 28 сантиметров, а в Волоколамске он близок к 20 сантиметрам.

"И даже на юге области уже высота снега вполне такая приличная, двухзначная, 10–15 сантиметров, то есть снег везде", – резюмировал эксперт.

На фоне осадков в Москве и области автомобилистов призвали избегать резких маневров на дорогах. Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Кроме того, им рекомендовали следить за сообщениями, которые появляются на информационных табло.

Во вторник, 17 декабря, в Москву придет похолодание, которое продержится двое суток. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов в столице и до минус 14 градусов – в Подмосковье.

