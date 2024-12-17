Синоптик Тишковец: температурные качели ожидаются в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температурные качели прогнозируются в Москве до конца недели. В ночь на четверг, 19 декабря, столбики термометров могут опуститься до минус 16 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"До конца недели декабрь продемонстрирует весь набор зимних погод, которые устроят настоящие температурные качели. Уже сегодня к вечеру оттепель в Москве сменится слабым минусом, вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу", – отметил эксперт.

По словам синоптика, в предстоящую ночь морозы окрепнут до минус 12 градусов, что соответствует нормам января, а днем 18 декабря будет около минус 10 градусов. При этом в ночь на 19-е число в городе похолодает до минус 16 градусов, днем температура поднимется до минус 7–9 градусов.

Как объяснил метеоролог, по статистике, морозы в Москве ниже минус 15 градусов на 19 декабря случаются не чаще одного раза в 5 лет. Последний раз такие значения фиксировались 12 лет назад, когда температура составила минус 18,8 градуса.

Однако уже в конце недели в столицу придет оттепель. В ночь на 20 декабря потеплеет до 0 – минус 5 градусов, а днем столбики термометров вырастут до плюс 3.

"Можно сказать точно – снежный покров сохранится, но сдуется в два раза – примерно до 10 сантиметров", – сказал Тишковец.

Он добавил, что с начала декабря в Москве выпало уже 70% от месячной нормы осадков. Всего за сутки в городе установили 4 миллиметра снега.

"То есть по небесной влаге идем с опережением климатического графика. При этом среднемесячная температура на 1,1 градуса превышают норму", – уточнил специалист.

В результате прошедших снегопадов на метеостанции ВДНХ снежный покров увеличился на 3 сантиметра и достиг 21 сантиметра.

Между тем автомобилистов в ряде российских регионов, включая столичный, призвали избегать резких маневров на дорогах из-за снегопада. Во вторник, 17 декабря, и до утра среды, 18 декабря, на трассах М1 "Беларусь", М3 "Украина" и М11 "Нева" местами прогнозируется снег. На М4 "Дон" в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях в ближайшие сутки также ожидается снег.

