Синоптик Вильфанд: температура воздуха в Москве поднимется до 5 градусов 20 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве температура воздуха 20 декабря может достичь плюс 5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ночь на пятницу температура будет около минус 5 градусов, а днем – от 0 до 5 градусов.

"И в субботу, и в воскресенье (21 и 22 декабря. – Прим. ред.) ночной температурный фон будет около нулевой отметки", – сказал Вильфанд.

Эксперт добавил, что возможны небольшие осадки. Температура воздуха превысит норму на 4 градуса. В конце недели снежный покров может увеличиться еще на 1–2 сантиметра.

При этом Вильфанд напомнил, что давление будет пониженным в начале недели. К четвергу, 19 декабря, оно повысится сразу на 15–18 миллиметров ртутного столба. Как отметил синоптик, сейчас наступил период, когда можно комфортно кататься на лыжах.

Между тем облачная погода с небольшим снегом, местами умеренным, ожидается в Москве 17 декабря. Температура воздуха днем будет в пределах от нуля до минус 2 градусов, по области – от нуля до минус 5 градусов.

В конце недели, 20 и 21 декабря, в столице ожидаются туман и дымка. За счет этого видимость на дорогах будет снижена. Кроме того, таяния снега приведут к охлаждению воздуха.