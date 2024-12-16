Синоптик Цыганков: видимость ухудшится в Москве 20 и 21 декабря

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Туман и дымка ожидаются в столице в конце недели, 20 и 21 декабря, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с Агентством "Москва".

Так, к пятнице, 20 декабря, снег прекратит идти. Его массы при плюсовой температуре образуют дымку ближе к выходным, местами возникнет туман. За счет этого видимость на дорогах будет снижена. Кроме того, таяния снега приводят к охлаждению воздуха, отметил синоптик.

Между тем в четверг, 19 декабря, минимальная температура в столице будет в пределах минус 14–19 градусов. Однако в течение дня она будет повышаться и в самые поздние часы достигнет минус 3–5 градусов.

В пятницу, 20 декабря, погоду определит атлантический циклон. Сначала в Москве пойдет мокрый снег, потом осадки преимущественно в виде дождя. Температура в ночные часы останется на уровне 0–минус 5 градусов, заявила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Кроме того, она предупредила, что устойчивая погода не ожидается в столице в текущем декабре. В этом месяце происходит резкая смена процессов: один циклон сменяется другим. Короткий период холодной погоды будет связан с тем, что Москва попадает между циклонами.