Синоптик Позднякова: сильные порывы ветра ожидаются в Москве 17 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порывы ветра достигнут 14–17 метров в секунду в Москве во вторник, 17 декабря. При этом в этот день ожидаются небольшие осадки и гололед, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова Москве 24.

"Начало недели практически будет с оттепелью: мы сегодня ждем, что температура воздуха преодолеет отметку 0 градусов. Но погода довольно сложная, потому что в первой половине дня уже местами наблюдается гололед, а затем начнет сыпать снег", – отметила она.

По словам синоптика, 17 декабря температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 4 градуса и составит от минус 1 до плюс 1 градуса. При этом 18 декабря прогнозируются облачная погода с небольшим снегом и понижение значений. Ночью столбики термометров покажут до минус 12 градусов, а днем – минус 8–10.

"Очень холодно и на 19 декабря. Это день Николая Чудотворца, и не зря говорят, Никола Зимний и никольские морозы. Они в этом году как раз ожидаются. Погода облачная с прояснениями и небольшим снежком", – подчеркнула метеоролог.

Как уточнила Позднякова, минимальная температура в столице будет в пределах минус 14–19 градусов. Однако в течение дня она будет повышаться и в самые поздние часы достигнет минус 3–5 градусов.

В пятницу, 20 декабря, погоду определит атлантический циклон. Сначала в Москве пойдет мокрый снег, потом осадки преимущественно в виде дождя. Температура в ночные часы останется на уровне 0–минус 5 градусов, добавила синоптик.

Между тем, по мнению Поздняковой, устойчивая погода не ожидается в столице в текущем декабре. В этом месяце происходит резкая смена процессов: один циклон сменяется другим. Короткий период холодной погоды будет связан с тем, что Москва попадает между циклонами.

