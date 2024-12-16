Метель и сильный ветер ожидаются в столице до конца дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице до конца суток ожидаются снег, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду. Также может образоваться гололедица, сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы в телеграм-канале.

Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодой, уточнили в пресс-службе. Москвичей призвали быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Тем временем атмосферное давление в Москве 16 декабря станет активно падать и составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25–27 единиц ниже нормы, отметил синоптик Михаил Леус. По его данным, на регион с запада надвигается теплый атмосферный фронт, который сохранит облачную и ветреную погоду с осадками и резкими колебаниями давления. Кроме того, местами прогнозируются гололед, ледяные дожди, налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев.