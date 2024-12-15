Коммунальные службы Москвы продолжают очищать улицы от снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада. Об этом комплекс городского хозяйства рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", – сообщили в ведомстве.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, а также подходам к станциям метро, МЦК, остановкам и территориям вокруг социальных объектов и магазинов.

Между тем метель и снежные заносы прогнозируются в Москве в понедельник, 16 декабря. При этом ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Снегопад может начаться уже предстоящей ночью. В городе температура будет колебаться в диапазоне от минус 6 до минус 4 градусов, а в области – от минус 8 до минус 3 градусов.

