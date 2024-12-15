Метель и снежные заносы ожидаются в Москве 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метель и снежные заносы прогнозируются в Москве в понедельник, 16 декабря. Соответствующее предупреждение выпустил Гидрометцентр.

"В течение дня ожидается снег и мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, днем – снежные заносы", – передает ТАСС сообщение ведомства.



При этом ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Столбики термометров могут подняться в столице до 1 градуса, в Подмосковье ожидается от минус 3 до 2 градусов.

Снегопад может начаться уже предстоящей ночью. В городе температура будет колебаться в диапазоне от минус 6 до минус 4 градусов, а в области – от минус 8 до минус 3 градусов.

На фоне гололедицы до вечера 16 декабря продолжает действовать предупреждение о желтом уровне погодной опасности.

Во вторник, 17 декабря, температура будет держаться около 0 градусов, снег и метель ожидаются и в этот день.

Ранее в Москве зафиксировали январские сугробы. Высота местами достигла 26 сантиметров.

Снежный покров в столице и области приобрел плотность, что дает возможность для открытия лыжного сезона, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этому способствовал мокрый снег, который шел всю неделю.

