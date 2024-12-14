Вильфанд: в Москве и Подмосковье можно открывать лыжный сезон

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

На фоне накрывшего Москву мокрого снега покров приобрел плотность, что дает возможность для открытия лыжного сезона, рассказал в беседе с "Интерфаксом" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Максимальная высота сугробов была зарегистрирована в Тушино. Там показатель составил 21 сантиметр. При этом метеостанции на Балчуге и в МГУ фиксируют, что высота снежного покрова составляет 10 сантиметров, а на станции ВДНХ выпало 16 сантиметров снега.

По его словам Вильфанда, "хорошие сугробы" сформировались также на севере и западе Московской области. Так, в Волоколамске и Дмитрове высота снега составляет 28 сантиметров, а в Новом Иерусалиме и в Клину она достигла 23–25 сантиметров.

При этом высота снежного покрова продолжит расти, подчеркнул синоптик. По его данным, по прошествии выходных дней его уровень вновь поднимется, а в течение следующей недели снежный покров увеличится еще на несколько сантиметров.

Вместе с тем мокрый снег, который шел в Москве всю неделю, привел к тому, что снежный покров в столице стал плотным.

"Это значит, что хороший наст, он будет держать лыжника хорошо. В прошлые выходные рекомендации были, что нужно идти на каток. Сейчас сформировался устойчивый снежный покров, и с удовольствием можно выходить москвичам на лыжи и получать удовольствие от этого", – обратил внимание эксперт.

Между тем ночь на субботу, 14 декабря, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Минимальная температура составила минус 10,1 градуса, свидетельствуют данные базовой метеостанции города на ВДНХ. Кроме того, прогнозируется, что всю территорию Московского региона накроет снегопад.