Синоптик Ильин предупредил москвичей о сугробах в 40 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров в конце следующей недели, к 22 декабря, может составить до 40 сантиметров. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Он объяснил, что 16 и 17 декабря, в понедельник и вторник, в Москве прибавится от 3 до 7 сантиметров снега, а сугробы вырастут до 25 сантиметров. В среду, четверг и пятницу сильных осадков не будет, однако на выходных, 21 и 22 декабря, горожан снова ждут снегопады, которые принесут с собой еще от 5 до 10 сантиметров осадков.

"В конце недели до 35 сантиметров снежный покров может уже составить с учетом оседания", – уточнил он.

До этого Ильин заметил, что днем 19 и 20 декабря, несмотря на отсутствие серьезных осадков, москвичи смогут увидеть осадки в виде "ледяных игл".

В это же время синоптики прогнозируют столичному региону достаточно теплую зиму с температурами чуть выше нормы. В частности, это касается декабря и последующих зимних месяцев.

