Температуру в батареях московских квартир повысили из-за похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы внесли корректировки в работу системы отопления в связи с ожидаемым похолоданием. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве столбик термометра может опуститься ночью до минус 12 градусов. В связи с этим, как утверждает Бирюков, было принято решение о постепенном повышении температуры теплоносителя в системе теплоснабжения с 12 декабря.

Заммэра Москвы напомнил, что режимы системы теплоснабжения устанавливаются в зависимости от температуры воздуха на улице, а решения о внесении корректировок принимаются заранее на основе краткосрочного прогноза погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – уточнил Бирюков.

Он также заявил, что все изменения в системе теплоснабжения осуществляются под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основе показателей температурных датчиков.

Системы теплоснабжения Москвы были переведены на зимний режим работы 12 октября. В 2024 году отопительный сезон начался позже за счет хорошей погоды, которая сохранялась в городе на протяжении всего сентября.

В общей сложности к холодному времени года специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в числе которых было более 34 тысяч жилых домов.

