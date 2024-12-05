Температуру в системе отопления Москвы повысили до 100 градусов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили до 100 градусов впервые с начала сезона. Такие параметры соответствуют среднесуточным значениям в минус 5 градусов, сообщается в телеграм-канале ПАО "МОЭК".

Организация напомнила, что в прошлом году первый раз теплоноситель с температурой в 100 градусов подавали с ТЭЦ 18 ноября.



"Изменение температурного графика происходит заблаговременно и постепенно, на основании прогнозов погоды", – уточнили в МОЭК.

Корректировка началась за сутки до реального снижения уличной температуры, чтобы к реальному похолоданию соответствовать фактической погоде. Рост значений специалисты распределяют по времени, учитывая при этом процессы тепловой деформации стенок трубопроводов.

Кроме того, организация обратила внимание на то, что температура указывается только для магистральных сетей. В домах она устанавливается в зависимости от проекта здания. Регулировка проводится автоматически за счет увеличения и уменьшения подачи тепла на теплообменники.

Системы теплоснабжения Москвы были переведены на зимний режим работы 12 октября. В 2024 году отопительный сезон начался позже за счет хорошей погоды, которая сохранялась в городе на протяжении всего сентября. В общей сложности к холодному времени года специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в числе которых было более 34 тысяч жилых домов.

