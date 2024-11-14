Депутат ГД Якубовский: открытые окна в подъездах могут отразиться на расходах семьи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Открытые окна в подъездах могут отразиться на расходах семьи. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, с приходом первых серьезных минусовых температур и наступления отопительного сезона нужно внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты. Если это не так, то для устранения проблемы следует пригласить сотрудников управляющей компании. Такие вынужденные потери тепла, объяснил парламентарий, могут ощутимо отразиться на расходах семейного бюджета на отопление – до 10%.

Помимо этого, открытые окна в подъездах могут привести к разморозке стояка и серьезным неудобствам для многоквартирного дома. Если энергоэффективность здания низкая, то счет за отопление может расти еще больше, причем для всех жильцов, подчеркнул Якубовский.

Ранее в ГД предложили увеличить в шесть раз штрафы за игнорирование управляющей компанией жалоб жильцов о проблемах с теплом, горячей водой и содержанием дома.

Кроме того, инициатива предполагает увеличить штрафы для руководства УК за размещение неполной или ложной информации на сайте ГИС ЖКХ. Так, штраф предлагается установить в размере от 20 до 30 тысяч рублей вместо нынешних 5 и 10 тысяч рублей. За повторное же нарушение штраф может увеличиться до 50 тысяч рублей.