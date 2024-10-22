В Госдуме предложили увеличить в шесть раз штрафы для УК за игнорирование жалоб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направила в кабмин законопроект, предлагающий увеличить максимальную сумму взыскания с руководства управлявших компаний (УК) за игнорирование жалоб собственников о проблемах с теплом или горячей водой, а также за нарушение установленных правил содержания дома, передает пресс-служба ЛДПР.

Также инициатива предполагает увеличение размеров административных штрафов для руководства УК за размещение неполной или ложной информации на сайте ГИС ЖКХ. Так, штраф предлагается установить на уровне от 20 до 30 тысяч рублей вместо нынешних 5 и 10 тысяч рублей. За повторное же нарушение штраф предлагается повысить с 20 до 50 тысяч рублей.

"Сфера ЖКХ, с проблемами которой люди сталкиваются каждый день, остается одной из самых запутанных и часто коррумпированных. Собственники, особенно старшего возраста, все еще верят в ЖЭК, который должен решать их проблемы. А молодое поколение не может найти управу на управляющие компании", – поделился Слуцкий.

По словам депутата, увеличение размера штрафов для должностных лиц УК повлияет на их ответственность, "если каждый из руководителей более 32 тысяч УК будет понимать свою персональную ответственность, несомненно, качество услуг для людей возрастет".

Ранее сообщалось, что в России могут создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла". Соответствующий запрос в министерство строительства и ЖКХ направила замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

По словам депутата, всем собственникам будет предоставлено право раз в год оценить работу своей УК по заранее определенным параметрам. На основе оценок и будет формироваться бальный рейтинг лучших и худших компаний.

