"Новые люди" предложили создать антирейтинг управляющих компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России могут создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла". Соответствующий запрос в министерство строительства и ЖКХ направила замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, передает РИА Новости.

"Считаю необходимым рассмотреть инициативу о создании антирейтинга УК "Поганая метла" на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ", – говорится в обращении.

По словам депутата, всем собственникам будет предоставлено право раз в год оценить работу своей УК по заранее определенным параметрам. На основе оценок и будет формироваться бальный рейтинг лучших и худших УК, пояснила Авксентьева.

Как отмечается в документе, это поможет гражданам ориентироваться на реальный опыт работы УК. Рейтинг создаст стимулы для УК к улучшению качества предоставляемых услуг и повысит ответственность перед собственниками помещений, считает Авксентьева.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, обязующий УК обслуживать аварийные дома. Согласно пояснительной записке, решение о назначении УК будут принимать региональные власти, которые начнут выплачивать коммунальщикам недополученные доходы.