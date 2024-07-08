В Госдуму внесут законопроект, обязующий УК обслуживать аварийные дома

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Управляющие компании в России могут заставить обслуживать аварийные дома. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 8 июля, сообщает газета "Известия".

Согласно пояснительной записке, решение о назначении УК будут принимать региональные власти, которые начнут выплачивать коммунальщикам недополученные доходы.

По данным Росстата, на сегодняшний день число аварийных многоквартирных домов, в которых проживают граждане, составляет 88,5% от общего числа таких зданий. Очевидно, что риск возникновения нештатных ситуаций в них существенно выше, чем в домах с допустимым уровнем износа.

По этой причине УК зачастую отказываются "управлять" такими домами, поскольку затраты на выполнение обязательств будут существенно превышать размер средств, которые вносят жильцы дома за содержание общего имущества.

Один из авторов документа, глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов добавил, что если собственники в аварийном доме не реализуют свое право выбора способа управления зданием, то по новым нормам договор по управлению домом заключат без проведения открытого конкурса.

Еще один автор законопроекта, зампред того же комитета Владимир Кошелев рассказал, что на сегодня в РФ 82,6 тысячи многоквартирных аварийных домов, в которых проживают более 73 тысяч граждан. Больше всего такого жилья в 26 регионах, и только в одном из них – в Тверской области – все жильцы были переселены из аварийных домов.

Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушение нормативов и режима обеспечения россиян коммунальными услугами в мае этого года. Такие изменения будут внесены в статью 7.23 КоАП.

Комиссия Госсовета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" также рекомендовала Минцифры проработать вопрос отказа от бумажных платежек за ЖКУ, чтобы исключить подобные рассылки.