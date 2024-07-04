04 июля, 09:58Город
Более 40% тепловых сетей в столице подготовлены к новому отопительному сезону
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты завершили ремонт и провели гидравлические испытания на более чем 40% теплосетей столицы, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Подача горячей воды возобновлена в почти 26,4 тысячи зданий, из которых более 14,3 тысячи – жилые дома", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Главной задачей испытаний сетей отопления, стартовавших в мае, является выявление потенциально ненадежные участки сетей и оперативное восстановление их.
Рабочие проведут гидравлические испытания 18 тысяч километров теплосетей, которые подают тепло в более 74 тысяч зданий, включая 34 тысячи жилых домов.
"Все мероприятия идут в соответствии с графиком, завершим их в установленный срок – до 25 августа", – добавили в ведомстве.
Горячее водоснабжение между тем возобновили в почти 6 тысячах зданий. Кроме того, в рамках капремонта в 2024 году планируется заменить системы отопления в 812 многоквартирных домах.
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