Более 40% тепловых сетей в столице подготовлены к новому отопительному сезону

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты завершили ремонт и провели гидравлические испытания на более чем 40% теплосетей столицы, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Подача горячей воды возобновлена в почти 26,4 тысячи зданий, из которых более 14,3 тысячи – жилые дома", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Главной задачей испытаний сетей отопления, стартовавших в мае, является выявление потенциально ненадежные участки сетей и оперативное восстановление их.

Рабочие проведут гидравлические испытания 18 тысяч километров теплосетей, которые подают тепло в более 74 тысяч зданий, включая 34 тысячи жилых домов.

"Все мероприятия идут в соответствии с графиком, завершим их в установленный срок – до 25 августа", – добавили в ведомстве.

Горячее водоснабжение между тем возобновили в почти 6 тысячах зданий. Кроме того, в рамках капремонта в 2024 году планируется заменить системы отопления в 812 многоквартирных домах.

