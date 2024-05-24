Минцифры РФ порекомендовало проработать вопрос отказа от бумажных платежек за ЖКУ

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Комиссия Госсовета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" рекомендовала Минцифры проработать вопрос отказа от бумажных платежек за ЖКУ, чтобы исключить подобные рассылки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ за подписью главы комиссии Андрея Воробьева.

На сегодняшний день подобный механизм оплаты коммунальных услуг применяется в крупных городах, однако он не распространен на всю Россию.

Единого подхода в данном вопросе до сих пор также не было выработано. Как отмечают в Госдуме, это может быть связано с большим числом людей пенсионного возраста, которые не пользуются интернетом активно.

В апреле этого года комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на всю Россию.

Позже член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский рассказал, что законопроект об отказе от бумажных квитанций за ЖКУ могут рассмотреть в июне.