Комиссия Госдумы поддержала отказ от бумажных платежек за ЖКУ

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Комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на всю Россию. Об этом сообщает газета "Известия".

"Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну – россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление", – указано в сообщении.

Законопроект внесли депутаты "Единой России" от Краснодарского края. Его уже поддержали комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ. В заключении комиссии о данных поправках отмечается, что они решат проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, за которое пришла квитанция, и поспособствуют экономии средств регионов.

Зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат от "Единой России" Светлана Разворотнева считает, что будет хорошо, если у граждан появится возможность выбирать, какой способ оплаты для них предпочтительнее. Она отмечает, что Конституционный суд в своем определении отметил, что появление электронной формы платежек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками.

В настоящее время законопроект законодательного собрания Краснодарского края рассматривается Минстроем с учетом мнения всех участников жилищных отношений.

Ранее в Москве утвердили размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья в следующем году. В частности, с 1 января для одиноко проживающего гражданина он составит 6 тысяч 784,84 рубля, 1 июля он увеличится до 7 тысяч 250,97 рубля.

До этого Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для льготных категорий граждан. Федеральный закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.