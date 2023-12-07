Госдума приняла закон об отмене комиссии на оплату ЖКУ для нуждающихся в соцподдерже

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для льготных категорий граждан. Перечень категорий установит кабмин.

Федеральный закон в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года. Банки не смогут взимать комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременную оплату за жилье физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке.

Отмечается, что такой запрет не будет распространяться на организации федеральной почтовой связи.

В редакции первого чтения говорилось, что действие норм законопроекта может распространяться на всех физических лиц. Однако после поправок комиссионное вознаграждение за перечисление платы за ЖКУ, пеней за просроченную или неполную оплату не будет взиматься только у нуждающихся в соцподдержке.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что проект закона был принят в первом чтении, после чего начались переговоры с правительством и банковским сообществом.

До этого Минэкономразвития РФ решило ограничить максимальный рост тарифов ЖКХ до 9,8% в следующем году. По данным министерства, в июле 2024 года средняя ежемесячная сумма для семьи из трех человек вырастет на 500–550 рублей. Индексация на 9,8% станет предельным уровнем роста тарифов.

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