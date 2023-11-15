Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ могут отменить

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Госдума в декабре рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

На пленарном заседании он напомнил, что проект закона был принят в первом чтении, после чего начались переговоры с правительством и банковским сообществом. По его словам, с правительством провели окончательные консультации, поэтому он предложил рассмотреть законопроект в приоритетном порядке в декабре.

Володин добавил, что отменить комиссии необходимо со следующего года для исполнения поручения Владимира Путина. Согласно документу, при оплате услуг ЖКХ кредитным организациям, платежным агентствам, в том числе банковским, операторам почтовой связи будет запрещено взимать комиссию с физлиц.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ решило ограничить максимальный рост тарифов ЖКХ до 9,8% в следующем году. По данным министерства, в июле 2024 года средняя ежемесячная сумма для семьи из трех человек вырастет на 500–550 рублей. Индексация на 9,8% станет предельным уровнем роста тарифов.

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