Минэкономразвития ограничит рост тарифов ЖКХ до 9,8% в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минэкономразвития ограничит максимальный рост тарифов ЖКХ до 9,8% в 2024 году, пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства.

В июле следующего года средняя ежемесячная сумма для семьи из трех человек вырастет на 500–550 рублей. Индексация на 9,8% станет предельным уровнем роста тарифов. Финальные размеры в каждом субъекте будут утверждать местные власти.

В министерстве добавили, что в 2025 году размер индексации остановится на показателе в 5,7%, в 2026 году – 4%.

Ранее стало известно, что в стране создадут специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Такие изменения прорабатывает Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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