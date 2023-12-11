Собянин утвердил размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве утвердили размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья в следующем году. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Так, документ устанавливает размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для определения размера субсидий на оплату пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, а также по договору найма в частном секторе и членам жилищного и иных кооперативов, которым помещение предоставлено по закону до приобретения ими права собственности.

В распоряжении мэра указано, что с 1 января утверждаются следующие размеры:

для одиноко проживающего гражданина – 6 тысяч 784,84 рубля;

для cемьи из двух человек – 5 тысяч 144,56 рубля;

для cемьи, состоящей из трех и более человек, – 4 тысячи 742,53 рубля.

для одиноко проживающего гражданина – 7 тысяч 250,97 рубля;

для cемьи из двух человек – 5 тысяч 548,93 рубля;

для cемьи, состоящей из трех и более человек, – 5 тысяч 132,15 рубля.

При этом с 1 июля следующего года размеры изменятся:Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для льготных категорий граждан. Перечень категорий установит кабмин.

Федеральный закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Банки не смогут взимать комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пени за несвоевременную оплату за жилье физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке.

Отмечается, что такой запрет не будет распространяться на организации федеральной почтовой связи.



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