11 декабря, 19:36Мэр Москвы
Собянин утвердил размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве утвердили размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья в следующем году. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
Так, документ устанавливает размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для определения размера субсидий на оплату пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, а также по договору найма в частном секторе и членам жилищного и иных кооперативов, которым помещение предоставлено по закону до приобретения ими права собственности.
В распоряжении мэра указано, что с 1 января утверждаются следующие размеры:
- для одиноко проживающего гражданина – 6 тысяч 784,84 рубля;
- для cемьи из двух человек – 5 тысяч 144,56 рубля;
- для cемьи, состоящей из трех и более человек, – 4 тысячи 742,53 рубля.
При этом с 1 июля следующего года размеры изменятся:
- для одиноко проживающего гражданина – 7 тысяч 250,97 рубля;
- для cемьи из двух человек – 5 тысяч 548,93 рубля;
- для cемьи, состоящей из трех и более человек, – 5 тысяч 132,15 рубля.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для льготных категорий граждан. Перечень категорий установит кабмин.
Федеральный закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Банки не смогут взимать комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пени за несвоевременную оплату за жилье физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке.
Отмечается, что такой запрет не будет распространяться на организации федеральной почтовой связи.
Москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн
Читайте также