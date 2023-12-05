Москвичам рассказали, как получить субсидию на оплату ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жители столицы, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% общего дохода семьи, имеют право на получение субсидии. Об этом Москве 24 рассказал председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин.

Например, у семьи 10% бюджета – это 10 тысяч рублей, а за ЖКУ они платят больше этой суммы: ту часть средств, которая превышает 10 тысяч, можно получить обратно в виде субсидии, пояснил эксперт.

Для оформления компенсации необходимо подать заявление на портале mos.ru в разделе "Субсидия на оплату ЖКУ". Для этого понадобятся паспорт, свидетельство о рождении членов семьи (для детей до 14 лет), справки о доходах и квитанция за коммунальные услуги. Решение по этому вопросу должны принять в течение 10 рабочих дней, отметил Крохин.



Константин Крохин председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Сейчас практически все делается в рамках электронного документооборота между органами государственной власти. Поэтому достаточно обращения на mos.ru, и через некоторое время придет решение, выделяется субсидия или нет.

Выплата назначается на шесть месяцев, затем ее необходимо оформлять заново, напомнил Крохин.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева назвала способы снизить счет за ЖКУ. Для этого необходимо отключить услуги, которыми никто не пользуется. К примеру, отказаться от радиоточки или коллективной телеантенны. Чтобы меньше платить за электроэнергию, необходимо выключать из розеток все приборы, когда они не нужны, сказала парламентарий.