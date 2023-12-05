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05 декабря, 18:56

Общество

Москвичам рассказали, как получить субсидию на оплату ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жители столицы, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% общего дохода семьи, имеют право на получение субсидии. Об этом Москве 24 рассказал председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин.

Например, у семьи 10% бюджета – это 10 тысяч рублей, а за ЖКУ они платят больше этой суммы: ту часть средств, которая превышает 10 тысяч, можно получить обратно в виде субсидии, пояснил эксперт.

Для оформления компенсации необходимо подать заявление на портале mos.ru в разделе "Субсидия на оплату ЖКУ". Для этого понадобятся паспорт, свидетельство о рождении членов семьи (для детей до 14 лет), справки о доходах и квитанция за коммунальные услуги. Решение по этому вопросу должны принять в течение 10 рабочих дней, отметил Крохин.

Сейчас практически все делается в рамках электронного документооборота между органами государственной власти. Поэтому достаточно обращения на mos.ru, и через некоторое время придет решение, выделяется субсидия или нет.
Константин Крохин
председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС

Выплата назначается на шесть месяцев, затем ее необходимо оформлять заново, напомнил Крохин.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева назвала способы снизить счет за ЖКУ. Для этого необходимо отключить услуги, которыми никто не пользуется. К примеру, отказаться от радиоточки или коллективной телеантенны. Чтобы меньше платить за электроэнергию, необходимо выключать из розеток все приборы, когда они не нужны, сказала парламентарий.

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