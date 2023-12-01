01 декабря, 14:26Общество
Россиян предупредили о риске потерять квартиру из-за незаконной перепланировки
Фото: 123RF/didesign021
Собственник жилья за незаконную перепланировку может лишиться квартиры, если вовремя не устранит проблему. Об этом Москве 24 рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
"Существуют перепланировки, которые никто и никогда вам не согласует. К их числу относятся, в частности, объединение лоджии с жилым помещением и вынос туда батарей, снесение несущих стен и так далее", – отметила эксперт.
Если выяснится, что в квартире была проведена незаконная перепланировка, собственник рискует получить не только штраф, но и лишиться жилплощади.
"Часть вырученных денег с продажи недвижимости пойдет на устранение незаконной перепланировки, а остальные средства будут переданы собственнику, чтобы он мог купить себе другое жилье", – пояснила Разворотнева.
Ранее москвичам напомнили, какую перепланировку по закону разрешено проводить в квартире. Например, горожане могут получить разрешение на то, чтобы поставить ненесущую перегородку или демонтировать ее, уточнили в Мосжилинспекции. Кроме того, речь идет о переустановке сантехники и изменении границы санузлов.
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