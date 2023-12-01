Россиян предупредили о риске потерять квартиру из-за незаконной перепланировки

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Собственник жилья за незаконную перепланировку может лишиться квартиры, если вовремя не устранит проблему. Об этом Москве 24 рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

"Существуют перепланировки, которые никто и никогда вам не согласует. К их числу относятся, в частности, объединение лоджии с жилым помещением и вынос туда батарей, снесение несущих стен и так далее", – отметила эксперт.

Если выяснится, что в квартире была проведена незаконная перепланировка, собственник рискует получить не только штраф, но и лишиться жилплощади.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству За любую незаконную перепланировку полагается штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей для физических лиц. Кроме того, нужно будет устранить незаконную перепланировку. Если собственник не сделает это своевременно, то орган жилнадзора может подать в суд, который, в соответствии с Жилищным кодексом, имеет право принять решение о продаже квартиры с торгов.

"Часть вырученных денег с продажи недвижимости пойдет на устранение незаконной перепланировки, а остальные средства будут переданы собственнику, чтобы он мог купить себе другое жилье", – пояснила Разворотнева.

Ранее москвичам напомнили, какую перепланировку по закону разрешено проводить в квартире. Например, горожане могут получить разрешение на то, чтобы поставить ненесущую перегородку или демонтировать ее, уточнили в Мосжилинспекции. Кроме того, речь идет о переустановке сантехники и изменении границы санузлов.

