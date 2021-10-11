Юристы предупредили об уголовном наказании за фиктивную регистрацию в квартире

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Фиктивная регистрация людей в квартире может грозить собственнику уголовным наказанием в виде штрафа или лишения свободы. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на опрошенных юристов.

Так, согласно статье 322.2 УК РФ, за фиктивную регистрацию по месту пребывания или месту жительства иностранцев или людей без гражданства предусмотрен штраф в размере 100–500 тысяч рублей. В зависимости от особенностей каждого конкретного дела суд может приговорить собственника и к лишению свободы сроком до трех лет, однако в случае если тот способствует раскрытию преступления, то от уголовной ответственности его обычно освобождают.

Как объяснила член Ассоциации юристов России Ольга Митева, регистрация называется фиктивной, когда в компетентные органы подаются заведомо недостоверные сведения либо регистрируется человек, не собирающийся проживать в квартире. Она также добавила, что закон не устанавливает ограничений на количество зарегистрированных в ней людей, однако если оно слишком велико, то случаем могут заинтересоваться контролирующие органы: в среднем обычно допускается регистрация одного человека на каждые 10 квадратных метров.

Ранее столичные полицейские задержали жительницу Москвы, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире в ТиНАО 562 приезжих с юга России. Выяснилось, что за это девушка брала плату, при этом ни она, ни приезжие в квартире не проживали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

