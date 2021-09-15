Меры против нелегальных мигрантов должны приниматься на постоянной основе – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Нехватка рабочих-мигрантов в целом ряде отраслей является предметом озабоченности правительства РФ, при этом меры в отношении нелегальных мигрантов должны приниматься на постоянной основе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.

"Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности для кабинета министров. Они работают над этим", – сказал он.

По словам Пескова, абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме. На вопрос, требует ли текущая ситуация особенных отдельных решений на федеральном уровне, представитель Кремля отметил, что ничего не принималось и не обсуждается в данный момент.

"Опять же, это зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах, какие-то обобщения здесь вряд ли можно делать", – сказал Песков.

Ранее сотрудники полиции задержали пожилого жителя столичного района Вешняки, подозреваемого в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет.

Мужчина заведомо знал, что мигранты не будут проживать в квартире, в которой прописаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").

В июне 2021 года в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении участников ОПГ, незаконно легализовавших 10 тысяч мигрантов. В незаконной деятельности принимали участие несколько групп.