Возбуждено дело в отношении участников ОПГ, незаконно легализовавших 10 тыс мигрантов

14:00
Фото: пресс-служба МВД РФ
Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении пятерых руководителей и десяти участников преступного сообщества, занимавшегося в регионе организацией незаконной миграции. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".
"По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение в нарушение законодательства предоставляли иностранным гражданам миграционные услуги. <...> Своими противоправными действиями фигуранты способствовали незаконному пребыванию в России более 10 тысяч иностранных граждан", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Уточняется, что преступное сообщество состояло из нескольких групп: одна занималась подделкой документов и поиском жилья для фиктивной регистрации мигрантов, другая организовывала фиктивные браки между россиянами и иностранцами, оставшиеся две проводили мнимые экзамены на знание русского языка, истории России, а также основ законодательства РФ.
На данный момент следователи ищут возможных соучастников преступления, а также все факты криминальных деяний фигурантов.
Ранее в Московском регионе задержали шесть человек, которые подделывали документы для мигрантов. Иностранцы обращались к ним, чтобы попасть в Москву и остаться в городе. За плату им предоставляли необходимые бланки и печати, которые изготавливали в двух лабораториях.
В Московском регионе задержали группу, изготовляющую поддельные документы для мигрантов
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