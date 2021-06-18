Возбуждено дело в отношении участников ОПГ, незаконно легализовавших 10 тыс мигрантов

Фото: пресс-служба МВД РФ

Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении пятерых руководителей и десяти участников преступного сообщества, занимавшегося в регионе организацией незаконной миграции. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

"По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение в нарушение законодательства предоставляли иностранным гражданам миграционные услуги. <...> Своими противоправными действиями фигуранты способствовали незаконному пребыванию в России более 10 тысяч иностранных граждан", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уточняется, что преступное сообщество состояло из нескольких групп: одна занималась подделкой документов и поиском жилья для фиктивной регистрации мигрантов, другая организовывала фиктивные браки между россиянами и иностранцами, оставшиеся две проводили мнимые экзамены на знание русского языка, истории России, а также основ законодательства РФ.

На данный момент следователи ищут возможных соучастников преступления, а также все факты криминальных деяний фигурантов.

Ранее в Московском регионе задержали шесть человек, которые подделывали документы для мигрантов. Иностранцы обращались к ним, чтобы попасть в Москву и остаться в городе. За плату им предоставляли необходимые бланки и печати, которые изготавливали в двух лабораториях.

