В Москве задержали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19

11:07
Фото: пресс-служба УВД по ТиНАО
В Москве полицейские задержали курьера, который распространял фальшивые справки о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
"На территории торгового центра, расположенного на Киевском шоссе, задержали молодого человека по подозрению в сбыте поддельных справок о вакцинации против коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, мужчина выполнял функцию курьера: забирал поддельные справки у неустановленного лица и развозил их покупателям. При досмотре в его сумке были обнаружены три фальшивых документа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
"Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", – сообщили в полиции.
Ранее сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, изготавливающих и продающих иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. Во время обысков у задержанных изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше трех миллионов рублей.
"Московский патруль": москвича задержали за торговлю поддельными справками о вакцинации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: