В Москве задержали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19

Фото: пресс-служба УВД по ТиНАО

В Москве полицейские задержали курьера, который распространял фальшивые справки о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

"На территории торгового центра, расположенного на Киевском шоссе, задержали молодого человека по подозрению в сбыте поддельных справок о вакцинации против коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина выполнял функцию курьера: забирал поддельные справки у неустановленного лица и развозил их покупателям. При досмотре в его сумке были обнаружены три фальшивых документа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

"Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", – сообщили в полиции.

Ранее сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, изготавливающих и продающих иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. Во время обысков у задержанных изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше трех миллионов рублей.